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Регион
Опубликовано 12 декабря 2021, 12:28

Гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин заразился коронавирусом

Российский спортсмен физически чувствует себя хорошо, он ушёл на самоизоляцию. Увы, последнюю гонку сезона на Гран-при Абу-Даби ему придётся пропустить.

Российскому пилоту команды "Формулы-1" "Хаас" Никите Мазепину пришёл положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого гонщику придётся пропустить участие в последней гонке сезона на Гран-при Абу-Даби, которая стартует сегодня, 12 декабря, в 16:00 по московскому времени.

"Никита физически чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов, но теперь он будет самоизолироваться и придерживаться рекомендаций соответствующих органов здравоохранения, потому что безопасность является высшим приоритетом для всех заинтересованных сторон", — указано в сообщении на сайте команды.

Российский пилот "Хаас" Мазепин протаранил другой болид на гонках "Формулы-1"
Российский пилот "Хаас" Мазепин протаранил другой болид на гонках "Формулы-1"

По регламенту замены у Мазепина не будет, поскольку другой спортсмен, не участвовавший в тренировочных сессиях, не может быть заявлен на гонку.

Как ранее сообщал Лайф, общий зачёт чемпионата мира после 21-го этапа возглавляет голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, набравший 369,5 очка. Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес", у которого такое же количество баллов, идёт вторым, уступая лидеру лишь по количеству побед в сезоне. На третьей позиции финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (218 очков).

У Мазепина пока нет результатов в "Формуле-1", зато скандалов хоть отбавляй
У Мазепина пока нет результатов в "Формуле-1", зато скандалов хоть отбавляй
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Никита Мазепин © Instagram / nikita_mazepin

Наталья Демьянова
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