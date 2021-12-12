Гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин заразился коронавирусом

Российскому пилоту команды "Формулы-1" "Хаас" Никите Мазепину пришёл положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого гонщику придётся пропустить участие в последней гонке сезона на Гран-при Абу-Даби, которая стартует сегодня, 12 декабря, в 16:00 по московскому времени.





"Никита физически чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов, но теперь он будет самоизолироваться и придерживаться рекомендаций соответствующих органов здравоохранения, потому что безопасность является высшим приоритетом для всех заинтересованных сторон", — указано в сообщении на сайте команды.



По регламенту замены у Мазепина не будет, поскольку другой спортсмен, не участвовавший в тренировочных сессиях, не может быть заявлен на гонку.