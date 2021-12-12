В Набережных Челнах подростки снегом потушили Вечный огонь
Их действия засняли на видео. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего и даст оценку работе органов системы профилактики.
В Набережных Челнах подростки забросали снегом Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.
Отмечается, что ведомство проводит проверку по факту произошедшего, в рамках которой в том числе даст оценку работе органов системы профилактики.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как три школьника некоторое время стоят рядом с Вечным огнём, бросая в него снег, а потом тот затухает. После этого подростки убегают с места происшествия.
Ранее Лайф рассказывал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке инцидента с подростком в чаше Вечного огня. Один юноша удобно разместился у огня, другой сидел рядом и курил, а их маленький спутник играл.
Комментариев: 0