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В Набережных Челнах подростки снегом потушили Вечный огонь

Их действия засняли на видео. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего и даст оценку работе органов системы профилактики.

12 декабря, 08:57

В Набережных Челнах подростки снегом потушили Вечный огонь © VK / Набережные Челны Life

В Набережных Челнах подростки снегом потушили Вечный огонь © VK / Набережные Челны Life

В Набережных Челнах подростки забросали снегом Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.

Отмечается, что ведомство проводит проверку по факту произошедшего, в рамках которой в том числе даст оценку работе органов системы профилактики.

Хинштейн: Вечные огни не должны гаснуть ни при каких обстоятельствах

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Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как три школьника некоторое время стоят рядом с Вечным огнём, бросая в него снег, а потом тот затухает. После этого подростки убегают с места происшествия.

Ранее Лайф рассказывал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке инцидента с подростком в чаше Вечного огня. Один юноша удобно разместился у огня, другой сидел рядом и курил, а их маленький спутник играл.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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