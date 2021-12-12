В Набережных Челнах подростки снегом потушили Вечный огонь © VK / Набережные Челны Life

В Набережных Челнах подростки забросали снегом Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.

Отмечается, что ведомство проводит проверку по факту произошедшего, в рамках которой в том числе даст оценку работе органов системы профилактики.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как три школьника некоторое время стоят рядом с Вечным огнём, бросая в него снег, а потом тот затухает. После этого подростки убегают с места происшествия.