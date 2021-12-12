Песков назвал диалог Путина и Байдена предельно конкретным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заверил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден ведут диалог предельно конкретно.

"Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения", — пояснил Песков, говоря о дружелюбном обмене приветствиями в начале переговоров президентов.

Как указал пресс-секретарь главы РФ, с точки зрения тем и тона конкретного обсуждения вопросов со стороны и Путина, и Байдена, это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений.

В эфире показали кулуарные кадры подготовки к видеопереговорам лидеров РФ и Штатов — техническую настройку камер, переговоры сотрудников протокола политиков. Кроме того, был продемонстрирован самый последний эпизод. Путин признался, что "рад видеть снова" своего визави, и помахал ему рукой. Байден улыбнулся и ответил тем же, помахав двумя руками.