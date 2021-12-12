Песков назвал диалог Путина и Байдена предельно конкретным
Представитель Кремля призвал не обманываться дружественным тоном лидеров РФ и США.
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден. Фото © Peter Klaunzer – Pool / Keystone via Getty Images
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заверил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден ведут диалог предельно конкретно.
"Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения", — пояснил Песков, говоря о дружелюбном обмене приветствиями в начале переговоров президентов.
Как указал пресс-секретарь главы РФ, с точки зрения тем и тона конкретного обсуждения вопросов со стороны и Путина, и Байдена, это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений.
В эфире показали кулуарные кадры подготовки к видеопереговорам лидеров РФ и Штатов — техническую настройку камер, переговоры сотрудников протокола политиков. Кроме того, был продемонстрирован самый последний эпизод. Путин признался, что "рад видеть снова" своего визави, и помахал ему рукой. Байден улыбнулся и ответил тем же, помахав двумя руками.
Ранее экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал Байдена некомпетентным после онлайн-саммита с Путиным. Миллиардер признался, что загрустил, когда смотрел переговоры своего преемника с президентом России.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Это был их пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента разговор. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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