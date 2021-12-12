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Зеленский решил интенсивнее работать над отношениями с Туркменией

Украинский лидер рассчитывает на углубление сотрудничества Киева и Ашхабада в сферах обоюдного интереса.

12 декабря, 07:30
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-mi-zrobili-vse-shob-rosiya-sogodni-skazala-sh-71989" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравительной телеграмме на имя туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета указал, что рассчитывает на интенсификацию отношений между Киевом и Ашхабадом.

"От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета", — приводит текст послания газета "Нейтральный Туркменистан".

В письме украинский лидер указал на мощную поддержку активной позиции Ашхабада по укреплению безопасности и стабильности в мире. По его словам, об этом свидетельствует единогласное принятие Резолюции Генассамблеи ООН о провозглашении 2021-го Международным годом мира и доверия. Её инициаторами выступили власти Туркмении.

Как подчеркнул Зеленский, Киев рассчитывает на интенсификацию отношений с Ашхабадом, ведь это "соответствует духу партнёрства и поспособствует углублению украинско-туркменского сотрудничества в сферах обоюдного интереса".

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Ранее Лайф писал, что Зеленский обвинил Европу в создании "культа России". Украинский лидер указал, что президент Владимир Путин слышит публичные заявления европейских политиков о мощи РФ и думает, что Москва "может делать то, что она хочет".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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