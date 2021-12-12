Зеленский решил интенсивнее работать над отношениями с Туркменией

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравительной телеграмме на имя туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета указал, что рассчитывает на интенсификацию отношений между Киевом и Ашхабадом.

"От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета", — приводит текст послания газета "Нейтральный Туркменистан".

В письме украинский лидер указал на мощную поддержку активной позиции Ашхабада по укреплению безопасности и стабильности в мире. По его словам, об этом свидетельствует единогласное принятие Резолюции Генассамблеи ООН о провозглашении 2021-го Международным годом мира и доверия. Её инициаторами выступили власти Туркмении.

Как подчеркнул Зеленский, Киев рассчитывает на интенсификацию отношений с Ашхабадом, ведь это "соответствует духу партнёрства и поспособствует углублению украинско-туркменского сотрудничества в сферах обоюдного интереса".