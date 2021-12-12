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Рабочий погиб при обрушении породы в руднике в Туве

Отмечается, что во время инцидента в шахте находилось пять человек. Остальные травм не получили.

12 декабря, 06:28

© Pixabay

Рабочий погиб в результате обрушения породы в подземном руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики, ведомство проводит проверку по факту случившегося.

"Во время обрушения в шахте находилось пять работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травмы не получили", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что инцидент произошёл 11 декабря.

Ранее Лайф рассказывал, что три горняка пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе. Рабочих госпитализировали, остальные смогли выйти на поверхность. Всё могло произойти из-за землетрясения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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