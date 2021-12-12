Рабочий погиб при обрушении породы в руднике в Туве

Рабочий погиб в результате обрушения породы в подземном руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики, ведомство проводит проверку по факту случившегося.

"Во время обрушения в шахте находилось пять работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травмы не получили", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл 11 декабря.