Рабочий погиб при обрушении породы в руднике в Туве
Отмечается, что во время инцидента в шахте находилось пять человек. Остальные травм не получили.
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Рабочий погиб в результате обрушения породы в подземном руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики, ведомство проводит проверку по факту случившегося.
"Во время обрушения в шахте находилось пять работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травмы не получили", — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошёл 11 декабря.
Ранее Лайф рассказывал, что три горняка пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе. Рабочих госпитализировали, остальные смогли выйти на поверхность. Всё могло произойти из-за землетрясения.
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