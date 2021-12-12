Матвиенко: Поправки в конституцию расширили возможности для борьбы с новыми вызовами

Поправки, внесённые в Конституцию РФ в 2020 году, дали больше возможностей для борьбы с существующими вызовами и сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении к россиянам по случаю Дня Конституции России, который отмечается 12 декабря.

"Поправки 2020 года, внесённые в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия", — отметила Матвиенко.

Она также выразила уверенность, что и в будущем "совместная созидательная работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей России". Спикер Совфеда подчеркнула, что принятая 12 декабря 1993 года конституция обеспечила территориальную целостность страны и стала прочным фундаментом для формирования её новой политической, экономической и правовой системы.