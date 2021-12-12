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В Хакасии с вертолётом и снегоходами ищут двух пропавших туристов

По данным МЧС, отдыхающие прибыли из Лесосибирска. Информации о планах и маршруте путешественников нет.

12 декабря, 05:47

© ГУ МЧС по Республике Хакасия

В Хакасии ищут двух туристов, которые накануне днём отправились кататься на снегоходах и пропали. В республиканском ГУ МЧС сообщили, что в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей на снегоходах и вылетел вертолёт.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел из аэропорта Абакан на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района (Хакасия). Также незамедлительно в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей со снегоходами", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что отдыхающие прибыли из Лесосибирска. О пропаже мужчин сообщили сотрудники гостиницы, где те остановились. О планах и маршруте поездки туристы никому не рассказали. В поисках также участвуют постояльцы местных баз, которые на снегоходах прочёсывают территорию.

Ранее Лайф рассказывал, что аналитики "Яндекс.Путешествий" выяснили, куда поедут зимовать россияне. В этом году число граждан, решивших провести зиму в тёплых краях, выросло на 20% по сравнению с прошлым. Однако их всё равно гораздо меньше, чем до пандемии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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