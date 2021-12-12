В Хакасии с вертолётом и снегоходами ищут двух пропавших туристов

В Хакасии ищут двух туристов, которые накануне днём отправились кататься на снегоходах и пропали. В республиканском ГУ МЧС сообщили, что в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей на снегоходах и вылетел вертолёт.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел из аэропорта Абакан на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района (Хакасия). Также незамедлительно в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей со снегоходами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что отдыхающие прибыли из Лесосибирска. О пропаже мужчин сообщили сотрудники гостиницы, где те остановились. О планах и маршруте поездки туристы никому не рассказали. В поисках также участвуют постояльцы местных баз, которые на снегоходах прочёсывают территорию.