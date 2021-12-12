Эксперт Шапкин дал советы, как выбрать безопасную искусственную ель
Важен не только внешний вид главного новогоднего символа, но и его качество, ведь простоит он в доме минимум две недели.
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При покупке искусственной ели нужно обращать внимание на множество факторов, например на запах. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
В беседе с RT он подчеркнул, что в первую очередь следует понюхать искусственное дерево, ведь производители часто комбинируют качественные и более дешёвые материалы, а двухнедельное нахождение такой ели дома может обернуться проблемами со здоровьем.
"Нужно внимательно посмотреть, потрогать, потому что за счёт того, что где-то внутри используются более дешёвые материалы, она может быть менее долговечной, будет сыпаться", — рассказал он.
По словам Шапкина, идеальным материалом для искусственной ели является полиэтилен. Именно он — самый безопасный пластик, к тому же менее токсичен. Такая ель будет служить долго, заметил эксперт.
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