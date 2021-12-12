Эксперт Шапкин дал советы, как выбрать безопасную искусственную ель

При покупке искусственной ели нужно обращать внимание на множество факторов, например на запах. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

В беседе с RT он подчеркнул, что в первую очередь следует понюхать искусственное дерево, ведь производители часто комбинируют качественные и более дешёвые материалы, а двухнедельное нахождение такой ели дома может обернуться проблемами со здоровьем.

"Нужно внимательно посмотреть, потрогать, потому что за счёт того, что где-то внутри используются более дешёвые материалы, она может быть менее долговечной, будет сыпаться", — рассказал он.

По словам Шапкина, идеальным материалом для искусственной ели является полиэтилен. Именно он — самый безопасный пластик, к тому же менее токсичен. Такая ель будет служить долго, заметил эксперт.