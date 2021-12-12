Британские учёные спрогнозировали вероятное число смертей от омикрон-штамма

При оптимистичном варианте в течение зимы от воздействия штамма коронавируса "омикрон" в Англии может умереть 24,7 тысячи человек, при пессимистичном — 74,8 тысячи. Об этом говорится в отчёте учёных Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Так, для оптимистичного сценария должен быть высокий иммунный ответ у граждан страны и эффективность бустерных прививок. При таком раскладе число обращений в больницы может на пике достигать двух тысяч в день, а в период между 1 декабря и 30 апреля в больницы отправят 175 тысяч пациентов. Смертей же ожидается не более 25 тысяч.

А вот пессимистичный сценарий предполагает низкий иммунный ответ организма и низкую эффективность бустерных инъекций. Тогда число обращений к врачам может вдвое превысить показатели января 2020 года, число госпитализаций увеличится до 492 тысяч, а летальных исходов будет 74,8 тысячи, предупреждают исследователи.

"Есть много неуверенности в характеристиках "омикрона" и в том, будет ли он доминировать в Англии и пойдёт ли тем же курсом, что и в Южной Африке. Дополнительные данные в течение следующих нескольких недель укрепят наши знания о нём. Однако эти ранние прогнозы помогают нам понять потенциальное будущее в быстро меняющейся ситуации", — говорит доктор Розанна Барнард.