Биолог Голошейкин перечислил ранние признаки деменции

Причины развития деменции могут быть разными — от нейродегенеративных заболеваний, инфекционных поражений или травм головного мозга до метаболических расстройств и дефицита некоторых витаминов, рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семён Голошейкин.

В интервью радио Sputnik эксперт заметил, что чаще всего встречаются два вида деменции: атрофическая, вызванная, например, болезнью Альцгеймера, и сосудистая, связанная с атеросклерозом сосудов головного мозга. Факторами могут послужить гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм, уточнил нейрофизиолог. Возможно также влияние социальной изоляции и отсутствие активной когнитивной деятельности.

"Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни", — сказал Голошейкин.

Первые симптомы заболевания трудно диагностируются и часто путаются с признаками нормального старения или же с реакцией на стресс, предупредил биолог. Одним из признаков может стать забывчивость, а также неспособность к концентрации, планированию и снижение уровня абстрактного мышления. Также есть мнение, что потеря слуха может быть как ранним проявлением болезни Альцгеймера, так и одним из факторов риска её возникновения, отметил учёный. Он добавил, что эффективных методов лечения деменции пока не существует. Личной рекомендацией доктора стала медитация в качестве профилактики этого опасного заболевания.