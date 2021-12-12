Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенёс инсульт в лондонской тюрьме Белмарш. Об этом сообщила его невеста Стелла Морис.

Как пишет газета Daily Mail, микроинсульт случился 27 октября во время выступления основателя WikiLeaks в Высоком суде Лондона по видеосвязи и был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США против него и общим ухудшением здоровья журналиста. После этого Ассанжу сделали МРТ, и теперь он принимает лекарства.

"Джулиан борется, и я боюсь, что этот мини-удар может стать предвестником более серьёзной атаки на здоровье. Это усугубляет наши опасения по поводу его способности выжить, чем дольше длится эта судебная тяжба", — сказала Морис.

Она добавила, что Ассанжа держали в камере в течение длительного времени, ему не хватало свежего воздуха и солнечного света, а также адекватной диеты.

Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году.