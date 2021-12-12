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Ассанж перенёс инсульт в лондонской тюрьме

Приступ случился 27 октября во время выступления основателя WikiLeaks в Высоком суде Лондона по видеосвязи.

12 декабря, 00:16
<p>Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / Lewis Whyld</p>

Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / Lewis Whyld

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенёс инсульт в лондонской тюрьме Белмарш. Об этом сообщила его невеста Стелла Морис.

Как пишет газета Daily Mail, микроинсульт случился 27 октября во время выступления основателя WikiLeaks в Высоком суде Лондона по видеосвязи и был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США против него и общим ухудшением здоровья журналиста. После этого Ассанжу сделали МРТ, и теперь он принимает лекарства.

"Джулиан борется, и я боюсь, что этот мини-удар может стать предвестником более серьёзной атаки на здоровье. Это усугубляет наши опасения по поводу его способности выжить, чем дольше длится эта судебная тяжба", — сказала Морис.

В Минюсте США приветствовали разрешение на экстрадицию Ассанжа

В Минюсте США приветствовали разрешение на экстрадицию Ассанжа

Она добавила, что Ассанжа держали в камере в течение длительного времени, ему не хватало свежего воздуха и солнечного света, а также адекватной диеты.

Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году.

Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как его лишили убежища, его арестовала британская полиция.

Политолог Асафов объяснил, что ждёт Ассанжа после разрешения суда на экстрадицию в США

Политолог Асафов объяснил, что ждёт Ассанжа после разрешения суда на экстрадицию в США

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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