Невролог Евдокимов рассказал о влиянии ковида на усиление головных болей

При этом у тех, у кого не было этой проблемы, после выздоровления всё пройдёт, отметил медик. Среди причин сильных головных болей при коронавирусе невролог назвал интоксикацию, нарушение кровообращения и влияние на центральную нервную систему. Особенно, по словам Евдокимова, уязвимы те, у кого произошли нарушения по кровотоку, потому что коронавирус напрямую влияет на свёртывание крови, если у человека до этого были проблемы с шейным отделом позвоночника, он эпизодически страдал мигренями, то симптомы будут наиболее ярко выражены.