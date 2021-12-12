Невролог Евдокимов рассказал о влиянии ковида на усиление головных болей
Среди причин врач отметил интоксикацию, нарушение кровообращения и воздействие на центральную нервную систему.
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Страдавшие от головной боли пациенты после перенесённого коронавируса могут заметить учащение болевых приступов. Об этом рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.
"Для таких людей существуют постковидные программы по реабилитации. Можно обратиться к врачу-остеопату, пройти развёрнутую программу, самая простая — это физиотерапия и массаж", — рассказал Евдокимов порталу Ura.ru.
При этом у тех, у кого не было этой проблемы, после выздоровления всё пройдёт, отметил медик. Среди причин сильных головных болей при коронавирусе невролог назвал интоксикацию, нарушение кровообращения и влияние на центральную нервную систему. Особенно, по словам Евдокимова, уязвимы те, у кого произошли нарушения по кровотоку, потому что коронавирус напрямую влияет на свёртывание крови, если у человека до этого были проблемы с шейным отделом позвоночника, он эпизодически страдал мигренями, то симптомы будут наиболее ярко выражены.
Ранее Лайф писал, что невролог Александр Атяшев перечислил причины возникновения мигрени после коронавируса. Однако специалист отметил, что не всегда головная боль у переболевших связана непосредственно с инфекцией.
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