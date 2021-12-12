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Невролог Евдокимов рассказал о влиянии ковида на усиление головных болей

Среди причин врач отметил интоксикацию, нарушение кровообращения и воздействие на центральную нервную систему.

12 декабря, 00:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Страдавшие от головной боли пациенты после перенесённого коронавируса могут заметить учащение болевых приступов. Об этом рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

"Для таких людей существуют постковидные программы по реабилитации. Можно обратиться к врачу-остеопату, пройти развёрнутую программу, самая простая — это физиотерапия и массаж", — рассказал Евдокимов порталу Ura.ru.

При этом у тех, у кого не было этой проблемы, после выздоровления всё пройдёт, отметил медик. Среди причин сильных головных болей при коронавирусе невролог назвал интоксикацию, нарушение кровообращения и влияние на центральную нервную систему. Особенно, по словам Евдокимова, уязвимы те, у кого произошли нарушения по кровотоку, потому что коронавирус напрямую влияет на свёртывание крови, если у человека до этого были проблемы с шейным отделом позвоночника, он эпизодически страдал мигренями, то симптомы будут наиболее ярко выражены.

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Ранее Лайф писал, что невролог Александр Атяшев перечислил причины возникновения мигрени после коронавируса. Однако специалист отметил, что не всегда головная боль у переболевших связана непосредственно с инфекцией.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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