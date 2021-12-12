Байден назвал прошедший в США торнадо крупнейшим в истории страны

Обрушившийся на ряд регионов США торнадо является крупнейшим в истории страны. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден. Глава государства подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов.

"Это, вероятно, крупнейший торнадо в нашей истории. Я говорил сегодня с губернаторами пострадавших штатов — Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури и Теннесси. Люди потеряли свои дома, бизнес — это трагедия. Мы по-прежнему не знаем точное число жертв. Федеральное правительство сделает всё возможное, чтобы помочь", — сказал Байден.

Американский лидер уже поручил развернуть на охваченных стихией территориях чрезвычайные и спасательные службы, а также наладить водоснабжение и поставку необходимых товаров. Также президент готов объявить чрезвычайное положение и в других штатах по запросам от губернаторов.