Байден назвал прошедший в США торнадо крупнейшим в истории страны
Президент поручил развернуть чрезвычайные и спасательные службы, а также наладить водоснабжение и поставку необходимых товаров.
Последствия прошедшего в США торнадо. Фото © Twitter / ☈ Chris Jackson ☈
Обрушившийся на ряд регионов США торнадо является крупнейшим в истории страны. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден. Глава государства подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов.
"Это, вероятно, крупнейший торнадо в нашей истории. Я говорил сегодня с губернаторами пострадавших штатов — Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури и Теннесси. Люди потеряли свои дома, бизнес — это трагедия. Мы по-прежнему не знаем точное число жертв. Федеральное правительство сделает всё возможное, чтобы помочь", — сказал Байден.
Американский лидер уже поручил развернуть на охваченных стихией территориях чрезвычайные и спасательные службы, а также наладить водоснабжение и поставку необходимых товаров. Также президент готов объявить чрезвычайное положение и в других штатах по запросам от губернаторов.
Как ранее сообщал Лайф, этот торнадо стал самым сильным за всю историю Кентукки, во всяком случае, таковым его назвал губернатор. Наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд. Там на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. Жертвами стихии стали минимум 70 человек, однако их количество может увеличиться.
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