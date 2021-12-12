В Нью-Йорке появился киоск, продающий газету из комиксов про Человека-паука

Киоск, продающий газету Daily Bugle, появился на одной из улиц Нью-Йорка. Издание с таким же названием было в комиксах про Человека-паука и полностью соответствует популярной франшизе, пишет издание Comic Book.

Такую рекламную кампанию запустили создатели фильма про супергероя, ведь в газете рассказывается о том, что личность Человека-паука наконец раскрыта, им является Питер Паркер. Издание было выпущено очень ограниченным тиражом, однако продаётся в свободном доступе. И если горожан киоск особо не привлёк, то фанаты фильмов Marvel с удовольствием сметают газету и делают фотографии на фоне новой торговой точки.