Эксперт Волжин рассказал, как правильно выбрать фейерверки и петарды
Вся пиротехника должна иметь определённые артикулы, а главное — она должна быть сертифицирована, уточнил специалист.
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Чтобы избежать трагедий, необходимо ответственно подходить не только к использованию, но и выбору фейерверков и петард. В первую очередь необходимо обратить внимание на целостность упаковки, чтобы коробка не была мокрой либо деформированной, советует председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин.
"Также необходимо помнить о том, что на коробке всегда должны стоять дата изготовления и срок годности, который обычно составляет примерно три года. Дольше коробка не должна храниться из-за возможности окисления бумажных стволов", — подчеркнул Волжин в беседе с "Известиями".
По словам специалиста, в Россию пиротехнику иногда завозят из Польши или Белоруссии, именно поэтому коробки идут с иностранным текстом. Тем не менее Волжин обращает внимание, что вся пиротехника должна иметь определённые артикулы, а главное — она должна быть сертифицирована. Приобретать же фейерверки и петарды стоит только в специализированных магазинах, советует председатель ассоциации. По словам специалиста, запускать фейерверки нужно на безопасном расстоянии, которое в зависимости от калибра составляет 20 или 30 метров.
"Ставить пиротехнику необходимо на ровную поверхность, и крайне желательно, чтобы поджигал это всё-таки трезвый человек. У нетрезвого человека хуже и координация движения, и реакция, да и многих тянет на всякие экстремальные варианты поджога", — заметил Волжин.
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