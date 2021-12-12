Полиция застрелила вооружённого мужчину при попытке задержания в центре Лондона

Вооружённый мужчина был застрелен сотрудниками полиции при попытке задержания, когда стал оказывать сопротивление. В заявлении правоохранителей говорится, что всё произошло в центре Лондона, недалеко от Кенсингтонского дворца — резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

"В субботу в 15:04 (18:04 мск. — Прим. ред.) в полицию поступили сообщения о том, что мужчина с огнестрельным оружием вошёл в банк и букмекерские конторы на Малрос-роад", — сказано в сообщении.

Подозреваемый сел в машину и уехал. Попытка его задержания произошла на перекрёстке Кенсингтон-роуд и Палас Гейт, где в конечном итоге он был застрелен после оказания сопротивления. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины. Офицер полиции на месте происшествия в Западном Лондоне сказал, что улица будет перекрыта на ночь, людям рекомендуют выбирать другие маршруты. Было ли это ограбление, пока не сообщается.