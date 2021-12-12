Олимпийского чемпиона по плаванию Аньеля обвинили в сексуальном насилии над подростком

Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю предъявили обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней. Такое решение принял следственный судья французского Мюлуза.

По данным телеканала CNews, 11 декабря 29-летний олимпийский чемпион предстал перед судьёй в рамках открытого расследования по делу об изнасиловании в отношении 15-летней девушки. У него забрали паспорт и запретили покидать страну, но судья отклонил запрос прокуратуры о помещении спортсмена под стражу. Сейчас он находится под судебным контролем.

Аньель был задержан 9 декабря в рамках расследования по изнасилованию несовершеннолетней, начатого в связи с событиями, которые, предположительно, произошли в 2016 году, когда француз завершил спортивную карьеру. В насильственных действиях пловца обвинила дочь его бывшего тренера Лионеля Ортера, которой на тот момент было 13 лет. В указанный период Аньель несколько месяцев жил в доме тренера в Мюлузе и тренировался вместе с предполагаемой жертвой.

В 2012 году Янник Аньель выиграл две золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде в Лондоне. Кроме того, спортсмен является двукратным чемпионом мира. Карьеру Аньель завершил в 2016 году.