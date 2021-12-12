Трамп назвал Байдена некомпетентным после онлайн-саммита с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп признался, что его расстроил нынешний американский лидер Джо Байден на прошедшем онлайн-саммите с президентом России Владимиром Путиным.

"Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален", — сказал Трамп на митинге сторонников.