Трамп назвал Байдена некомпетентным после онлайн-саммита с Путиным
Бывший президент США сказал, что был опечален, когда смотрел переговоры лидеров двух государств.
Фото © Facebook / Donald J. Trump
Экс-президент США Дональд Трамп признался, что его расстроил нынешний американский лидер Джо Байден на прошедшем онлайн-саммите с президентом России Владимиром Путиным.
"Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален", — сказал Трамп на митинге сторонников.
Бывший глава государства отметил, что "некомпетентность" Байдена он не хочет даже обсуждать.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
Комментариев: 0