Минимум 12 человек пропали после взрыва газа в жилом доме на Сицилии

Как минимум 12 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва газа в итальянской коммуне Равануза на острове Сицилия. Инцидент произошёл примерно в 20:30 по местному времени (22:30 мск).

По данным местной газеты Giornale di Sicilia, среди пропавших трое детей и семейная пара. Информации о точном числе пострадавших ещё нет. Как сообщает издание, в результате взрыва обрушился пятиэтажный дом и были повреждены два соседних здания. Уточняется, что спасатели услышали крики одной из женщин, которая находится под завалами. Пожарные пытаются вытащить её, но у них пока не получается это сделать.