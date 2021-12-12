Минимум 12 человек пропали после взрыва газа в жилом доме на Сицилии
В результате инцидента обрушился пятиэтажный дом и были повреждены два соседних здания.
Фото © Twitter / comunicalo
Как минимум 12 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва газа в итальянской коммуне Равануза на острове Сицилия. Инцидент произошёл примерно в 20:30 по местному времени (22:30 мск).
По данным местной газеты Giornale di Sicilia, среди пропавших трое детей и семейная пара. Информации о точном числе пострадавших ещё нет. Как сообщает издание, в результате взрыва обрушился пятиэтажный дом и были повреждены два соседних здания. Уточняется, что спасатели услышали крики одной из женщин, которая находится под завалами. Пожарные пытаются вытащить её, но у них пока не получается это сделать.
Ранее Лайф рассказывал о прогремевшем взрыве вблизи ядерного объекта в иранском Натанзе. По словам губернатора города, инцидент спровоцировал учебный запуск ракеты системы обороны. Жертв в результате происшествия нет.
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