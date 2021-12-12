Гинцбург озвучил сроки проверки эффективности "Спутника V" против омикрон-штамма ковида

Десять дней понадобится для проверки эффективности российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность", — сказал он в беседе с РИА "Новости".