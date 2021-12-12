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Гинцбург озвучил сроки проверки эффективности "Спутника V" против омикрон-штамма ковида

Центр Гамалеи уже получил образец нового варианта коронавируса от прибывших из ЮАР заражённых россиян.

12 декабря, 00:29
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Десять дней понадобится для проверки эффективности российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Лайф сообщал, что центр Гамалеи получил образец омикрон-штамма от заразившихся россиян. Специалисты учреждения выезжали в стационар, где находятся пациенты, взяли мазки и просеквенировали их, уточнил Александр Гинцбург.

Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.

Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"

Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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