Профессор Айсанов оценил возможность появления альтернативы вакцине от ковида

Появление в России альтернативы обычной вакцине от ковида в виде моноклональных антител (МАТ) маловероятно, считает доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов. По его словам, препараты из-за строения достаточно быстро можно адаптировать к новым формам CoViD-19, а вот производство антител займёт куда больше времени.

"Нет, это маловероятно. Прежде всего по причине высокой стоимости препаратов. Кроме того, вакцины на современных платформах (ДНК- или РНК-содержащие) достаточно быстро, примерно за несколько недель, можно адаптировать к меняющимся вариантам вируса. О чём говорят сами производители. А производство антител — это не такой быстрый процесс", — объяснил своё мнение Айсанов в интервью "Ленте.ру".

Кроме того, заметил он, производство моноклональных антител сейчас "не может выдавать такие объёмы", ведь для вакцинации в настоящий момент требуются миллионы доз. К тому же, уточнил профессор, ввод этих антител является довольно сложной медицинской процедурой, делать это нужно специальными аппаратами внутривенно в течение 30–90 минут. Всё это неприменимо в условиях массовой вакцинации, считает доктор. А ещё одним аргументом он назвал сложность в предсказании реакции противников прививок, когда речь зайдёт об искусственно созданной основе такого препарата.