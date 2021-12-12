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Профессор Айсанов оценил возможность появления альтернативы вакцине от ковида

Доктор акцентировал внимание на дороговизне такого препарата, а также на особых условиях введения его пациенту.

12 декабря, 01:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Появление в России альтернативы обычной вакцине от ковида в виде моноклональных антител (МАТ) маловероятно, считает доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов. По его словам, препараты из-за строения достаточно быстро можно адаптировать к новым формам CoViD-19, а вот производство антител займёт куда больше времени.

"Нет, это маловероятно. Прежде всего по причине высокой стоимости препаратов. Кроме того, вакцины на современных платформах (ДНК- или РНК-содержащие) достаточно быстро, примерно за несколько недель, можно адаптировать к меняющимся вариантам вируса. О чём говорят сами производители. А производство антител — это не такой быстрый процесс", — объяснил своё мнение Айсанов в интервью "Ленте.ру".

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Кроме того, заметил он, производство моноклональных антител сейчас "не может выдавать такие объёмы", ведь для вакцинации в настоящий момент требуются миллионы доз. К тому же, уточнил профессор, ввод этих антител является довольно сложной медицинской процедурой, делать это нужно специальными аппаратами внутривенно в течение 30–90 минут. Всё это неприменимо в условиях массовой вакцинации, считает доктор. А ещё одним аргументом он назвал сложность в предсказании реакции противников прививок, когда речь зайдёт об искусственно созданной основе такого препарата.

Ранее Лайф рассказывал, что иммунолог Крючков назвал ревакцинацию лучшей защитой от омикрон-штамма ковида. Она позволит переболеть вирусом в лёгкой форме или даже не заразиться, ведь у человека, получившего прививку, образуются нейтрализующие антитела.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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