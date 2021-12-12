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Финансист Абрамов объяснил, стоит ли инвесторам бояться обвала на биржах из-за "омикрона"

По словам эксперта, российский рынок меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов и значительные суммы там тратят немногие.

12 декабря, 01:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Серьёзных шоков на российском финансовом рынке из-за омикрон-штамма ковида ждать не стоит. Такое мнение высказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

"Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25% и более), он бы не вызвал серьёзных шоков на внутреннем финансовом рынке, в отличие от ситуаций в 1997–1998 годах и в 2008 году", — заявил Абрамов в беседе с агентством "Прайм".

По его мнению, сейчас российский рынок меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов. Абрамов уверен, что, несмотря на большой приток физлиц на фондовый рынок, значительные суммы там хранят немногие.

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"Внутренние институциональные инвесторы (пенсионные фонды, коллективные инвестиции и страховые организации) в России пока относительно слабо развиты и, как правило, осторожно инвестируют в акции. Так что и с этой стороны также вряд ли случится шок", — убеждён Абрамов.

А ранее Лайф рассказывал, что помощник президента РФ Максим Орешкин описал три сценария, как новый штамм коронавируса "омикрон" будет влиять на мировую экономику. По его словам, южноафриканская мутация повысила неопределённость на рынках.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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