Финансист Абрамов объяснил, стоит ли инвесторам бояться обвала на биржах из-за "омикрона"

Серьёзных шоков на российском финансовом рынке из-за омикрон-штамма ковида ждать не стоит. Такое мнение высказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

"Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25% и более), он бы не вызвал серьёзных шоков на внутреннем финансовом рынке, в отличие от ситуаций в 1997–1998 годах и в 2008 году", — заявил Абрамов в беседе с агентством "Прайм".

По его мнению, сейчас российский рынок меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов. Абрамов уверен, что, несмотря на большой приток физлиц на фондовый рынок, значительные суммы там хранят немногие.

"Внутренние институциональные инвесторы (пенсионные фонды, коллективные инвестиции и страховые организации) в России пока относительно слабо развиты и, как правило, осторожно инвестируют в акции. Так что и с этой стороны также вряд ли случится шок", — убеждён Абрамов.