Эксперт Рязанов назвал действенный метод обезопасить себя от угона авто
Мошенники, по его словам, могут даже контроль отключить со спутника, запустив помеху на GSM-канале.
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Ни один автомобиль сегодня не застрахован от угона, считает технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. По его словам, мошенники работают технологично, например используют считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, снимающие противоугонные охранные системы двигателя.
"Даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением", — рассказал Рязанов агентству "Прайм".
Что может спасти, так это статистика краж. Эксперт советует ориентироваться на неё и подбирать более продвинутые системы охраны для более популярных у угонщиков моделей.
Ранее Лайф рассказывал, что одним из самых популярных способов угона авто в Москве оказалась "удочка". По данным правоохранителей, злоумышленники тщательно готовятся перед тем, как похитить очередную машину.
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