Эксперт Рязанов назвал действенный метод обезопасить себя от угона авто

Ни один автомобиль сегодня не застрахован от угона, считает технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. По его словам, мошенники работают технологично, например используют считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, снимающие противоугонные охранные системы двигателя.

"Даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением", — рассказал Рязанов агентству "Прайм".

Что может спасти, так это статистика краж. Эксперт советует ориентироваться на неё и подбирать более продвинутые системы охраны для более популярных у угонщиков моделей.