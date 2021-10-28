Одним из самых популярных способов угона авто в Москве оказалась "Удочка"

Автоугонщики используют не только технические приспособления для вскрытия замков в машинах, но и даже сканирующее оборудование для отключения сигнализации. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по столице Владимир Васенин в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Использование специального оборудования даже получило сленговое название "Длинная рука" или "Удочка". Суть метода по понятным причинам он раскрывать не стал, но отметил, что перед преступлением злоумышленники часто проводят целый комплекс подготовительных мероприятий.

"Они подготавливают технические средства и инструменты, наблюдают за парковками и стоянками, изготавливают поддельные серийные знаки и документы на машину", — предостерёг Васенин.