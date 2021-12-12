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Взрыв на фабрике по производству пиротехники в Мексике унёс жизни двух человек

Пятеро пострадавших госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжёлое.

12 декабря, 04:37

Фото © Twitter / Rancherita del Aire

В Мексике погибло два человека во время взрыва на фабрике по производству пиротехники. Видео © Twitter / Observer.NR

Мощный взрыв произошёл на фабрике по производству пиротехники в Мексике, погибло два человека, ещё пятеро получили различные травмы и ожоги.

Как сообщает газета Milenio в "Твиттере", инцидент случился в муниципалитете Тультепек, штат Мехико. Все пострадавшие были доставлены в больницу. При этом состояние двух из них оценивается как тяжёлое.

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Сейчас на месте происшествия работают медики и пожарные, они пытаются ликвидировать последствия взрыва.

Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в жилом пятиэтажном доме на Сицилии. В результате минимум 12 человек числятся пропавшими. Также было повреждено два соседних здания.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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