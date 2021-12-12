Взрыв на фабрике по производству пиротехники в Мексике унёс жизни двух человек

В Мексике погибло два человека во время взрыва на фабрике по производству пиротехники. Видео © Twitter / Observer.NR

Мощный взрыв произошёл на фабрике по производству пиротехники в Мексике, погибло два человека, ещё пятеро получили различные травмы и ожоги.

Как сообщает газета Milenio в "Твиттере", инцидент случился в муниципалитете Тультепек, штат Мехико. Все пострадавшие были доставлены в больницу. При этом состояние двух из них оценивается как тяжёлое.

Сейчас на месте происшествия работают медики и пожарные, они пытаются ликвидировать последствия взрыва.