Взрыв на фабрике по производству пиротехники в Мексике унёс жизни двух человек
Пятеро пострадавших госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжёлое.
Фото © Twitter / Rancherita del Aire
В Мексике погибло два человека во время взрыва на фабрике по производству пиротехники. Видео © Twitter / Observer.NR
Мощный взрыв произошёл на фабрике по производству пиротехники в Мексике, погибло два человека, ещё пятеро получили различные травмы и ожоги.
Как сообщает газета Milenio в "Твиттере", инцидент случился в муниципалитете Тультепек, штат Мехико. Все пострадавшие были доставлены в больницу. При этом состояние двух из них оценивается как тяжёлое.
Сейчас на месте происшествия работают медики и пожарные, они пытаются ликвидировать последствия взрыва.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в жилом пятиэтажном доме на Сицилии. В результате минимум 12 человек числятся пропавшими. Также было повреждено два соседних здания.
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