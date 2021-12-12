В Китае зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

Как сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на уведомление органов здравоохранения Гонконга, заражённым оказался 68-летний житель городского округа Хуэйчжоу в южной провинции Гуандун. Он держал в хозяйстве домашнюю птицу.

Впервые заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. Число таких случаев в стране достигло 53.

Ранее Лайф сообщал, что в августе в Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6. В общей сложности с 2014 года в стране было выявлено 37 инцидентов, включая пять, обнаруженных летом текущего года. Во всех эпизодах вирус не передавался от человека к человеку.