В Китае зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
Инфицированный держал больную птицу в домашнем хозяйстве. Состояние пациента оценивается как критическое.
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На юге Китая зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Состояние инфицированного расценивается медиками как критическое.
Как сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на уведомление органов здравоохранения Гонконга, заражённым оказался 68-летний житель городского округа Хуэйчжоу в южной провинции Гуандун. Он держал в хозяйстве домашнюю птицу.
Впервые заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. Число таких случаев в стране достигло 53.
Ранее Лайф сообщал, что в августе в Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6. В общей сложности с 2014 года в стране было выявлено 37 инцидентов, включая пять, обнаруженных летом текущего года. Во всех эпизодах вирус не передавался от человека к человеку.
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