Посольство РФ в США выразило соболезнования семьям погибших из-за торнадо
Стихия накрыла целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.
Фото © Twitter / Reed Timmer
Посольство России в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате торнадо, которые обрушились на страну. Обращение опубликовано на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что на США обрушился сильный торнадо, задев штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число погибших уже превысило 80 человек. В Кентукки наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. Жертвами стихии стали минимум 70 человек. В Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек, но это число может увеличиться.
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