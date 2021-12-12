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Посольство РФ в США выразило соболезнования семьям погибших из-за торнадо

Стихия накрыла целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.

12 декабря, 03:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ReedTimmerAccu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Reed Timmer</a></p>

Фото © Twitter / Reed Timmer

Посольство России в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате торнадо, которые обрушились на страну. Обращение опубликовано на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", сказано в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что на США обрушился сильный торнадо, задев штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число погибших уже превысило 80 человек. В Кентукки наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. Жертвами стихии стали минимум 70 человек. В Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек, но это число может увеличиться.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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