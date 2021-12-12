Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём конституции
12 декабря было объявлено государственным праздником в 1994 году, а сам документ был принят за год до этого.
Кадр видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с Днём конституции прямо с МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС), поздравив с Днём конституции России. Видео опубликовано в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".
"Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвящённый каждому россиянину", — сказал Шкаплеров.
В свою очередь Дубров подчеркнул, что конституция обеспечивает основные права и свободы россиян. Благодаря этому главному российскому документу, заметил он, мы можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости.
А ранее Лайф рассказывал, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя туристами стартовала к МКС. Помимо двух граждан Японии в состав экипажа вошёл российский космонавт Александр Мисуркин.
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