Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём конституции

Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с Днём конституции прямо с МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС), поздравив с Днём конституции России. Видео опубликовано в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвящённый каждому россиянину", — сказал Шкаплеров.

В свою очередь Дубров подчеркнул, что конституция обеспечивает основные права и свободы россиян. Благодаря этому главному российскому документу, заметил он, мы можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости.