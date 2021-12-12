Кинолог Голубев объяснил, как определиться с необходимостью завести собаку

Не стоит недооценивать или переоценивать приобретение собаки, ведь истина в данном случае всегда где-то посередине, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. К этому дню нужно подойти со всей осознанностью и чётко представлять изменения, связанные с совместным проживанием с питомцем.

Будущий хозяин собаки должен понять, готов ли он выделять несколько часов на прогулки с животным, отметил Голубев в беседе с РИА "Новости". Также стоит учесть финансовые затраты и жилищные условия. И, конечно, позаботиться об окружающих, убедиться, что все домашние согласны с появлением нового жильца.

"К собакам не выдаётся инструкции, вам придётся учиться взаимодействовать и понимать питомца. И это достаточно трудоёмкий процесс. Невозможно предугадать всё, но вы должны быть готовым к тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, к тому, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания", — добавил Голубев.

Ещё одним важным фактором Голубев назвал возможную аллергию. Прежде чем заводить собаку, необходимо убедиться, что заболевания нет, а если есть, то проверить, что конкретно является аллергеном: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желёз или другие физиологические выделения. Также нужно будет определиться с породой, отметил кинолог. В этом вопросе главное понять, для чего именно нужна собака — для совместных прогулок, охраны дома, занятий спортом, выставочной деятельности или охоты. Помимо генетически заложенных характеристик каждое животное обладает индивидуальным характером, но проявление природных инстинктов всегда будет присутствовать, заключил эксперт.