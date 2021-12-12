Кинолог Голубев объяснил, как определиться с необходимостью завести собаку
В данном случае нужно обращать внимание на все факторы — от финансов и жилищных условий до возможной аллергии.
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Не стоит недооценивать или переоценивать приобретение собаки, ведь истина в данном случае всегда где-то посередине, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. К этому дню нужно подойти со всей осознанностью и чётко представлять изменения, связанные с совместным проживанием с питомцем.
Будущий хозяин собаки должен понять, готов ли он выделять несколько часов на прогулки с животным, отметил Голубев в беседе с РИА "Новости". Также стоит учесть финансовые затраты и жилищные условия. И, конечно, позаботиться об окружающих, убедиться, что все домашние согласны с появлением нового жильца.
"К собакам не выдаётся инструкции, вам придётся учиться взаимодействовать и понимать питомца. И это достаточно трудоёмкий процесс. Невозможно предугадать всё, но вы должны быть готовым к тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, к тому, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания", — добавил Голубев.
Ещё одним важным фактором Голубев назвал возможную аллергию. Прежде чем заводить собаку, необходимо убедиться, что заболевания нет, а если есть, то проверить, что конкретно является аллергеном: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желёз или другие физиологические выделения. Также нужно будет определиться с породой, отметил кинолог. В этом вопросе главное понять, для чего именно нужна собака — для совместных прогулок, охраны дома, занятий спортом, выставочной деятельности или охоты. Помимо генетически заложенных характеристик каждое животное обладает индивидуальным характером, но проявление природных инстинктов всегда будет присутствовать, заключил эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, что кинолог Голубев рассказал о признаках пневмонии у собак. Это заболевание может возникать из-за размножения патогенной микрофлоры или на фоне уже имеющейся вирусной инфекции.
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