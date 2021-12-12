Загитова пригрозила подписчикам закрыть аккаунт в Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова задумалась над тем, чтобы закрыть свой аккаунт в "Инстаграме". Спортсменка призналась, что пойти на такое решение её вынуждают комментарии подписчиков.

"Реклама и поддержка социальных проектов, которые мне нравятся, — это часть моей работы. Многие говорят о любви и уважении ко мне, так вот я прошу уважать мой выбор и моё решение. Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм", — написала Загитова у себя в сториз.

Фото © Instagram / azagitova

Между тем поклонники горячо вступились за свою любимицу перед хейтерами. И на её странице, и в созданном фанатском аккаунте они призвали всех комментаторов вести себя прилично. Фанаты считают, что каждый волен выбирать, что ему рекламировать на своей странице.