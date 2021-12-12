Загитова пригрозила подписчикам закрыть аккаунт в Instagram
Поклонники же вступились за любимицу и призвали хейтеров спортсменки вести себя прилично.
Фото © Instagram / teamzagitova
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова задумалась над тем, чтобы закрыть свой аккаунт в "Инстаграме". Спортсменка призналась, что пойти на такое решение её вынуждают комментарии подписчиков.
"Реклама и поддержка социальных проектов, которые мне нравятся, — это часть моей работы. Многие говорят о любви и уважении ко мне, так вот я прошу уважать мой выбор и моё решение. Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм", — написала Загитова у себя в сториз.
Фото © Instagram / azagitova
Между тем поклонники горячо вступились за свою любимицу перед хейтерами. И на её странице, и в созданном фанатском аккаунте они призвали всех комментаторов вести себя прилично. Фанаты считают, что каждый волен выбирать, что ему рекламировать на своей странице.
Ранее Лайф писал, как Загитова эпатирует публику и всё больше отдаляется от возвращения в спорт. Почти два года прошло с тех пор, как олимпийская чемпионка объявила о приостановке спортивной карьеры. С тех пор её популярность только выросла.
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