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Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Моди

Злоумышленники опубликовали сообщение, что страна официально наделила биткоин статусом национального платёжного средства.

12 декабря, 02:01
<p>Нарендра Моди. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PMOIndia/status/1463915890055925760" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PMO India</a></p>

Нарендра Моди. Фото © Twitter / PMO India

Злоумышленники взломали аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди в "Твиттере". При этом офис премьера сообщил, что хакеры контролировали страницу "очень недолго".

"Личный аккаунт премьер-министра Индии Моди в "Твиттере" ненадолго скомпрометирован. "Твиттер" был оповещён, и учётная запись была немедленно защищена", — сообщил офис Моди в соцсети.

Пресс-служба также призвала игнорировать все сообщения, вышедшие в Сеть в период захвата аккаунта Моди. Как долго был взломан блог, у которого более 73 миллионов подписчиков, пока точно не известно. Агентство Bloomberg пишет, что во время взлома было опубликовано сообщение о том, что Индия официально наделила биткоин статусом национального платёжного средства. В нём также говорилось, что страна закупила криптовалюту, которую она будет распространять среди граждан.

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Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь польского кабмина обвинил белорусов в масштабном взломе почтовых ящиков в июне. Как указал Петр Мюллер, это был первый этап попытки дестабилизации. Следующий — текущий кризис на границе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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