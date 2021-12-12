Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Моди
Злоумышленники опубликовали сообщение, что страна официально наделила биткоин статусом национального платёжного средства.
Нарендра Моди. Фото © Twitter / PMO India
Злоумышленники взломали аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди в "Твиттере". При этом офис премьера сообщил, что хакеры контролировали страницу "очень недолго".
"Личный аккаунт премьер-министра Индии Моди в "Твиттере" ненадолго скомпрометирован. "Твиттер" был оповещён, и учётная запись была немедленно защищена", — сообщил офис Моди в соцсети.
Пресс-служба также призвала игнорировать все сообщения, вышедшие в Сеть в период захвата аккаунта Моди. Как долго был взломан блог, у которого более 73 миллионов подписчиков, пока точно не известно. Агентство Bloomberg пишет, что во время взлома было опубликовано сообщение о том, что Индия официально наделила биткоин статусом национального платёжного средства. В нём также говорилось, что страна закупила криптовалюту, которую она будет распространять среди граждан.
Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь польского кабмина обвинил белорусов в масштабном взломе почтовых ящиков в июне. Как указал Петр Мюллер, это был первый этап попытки дестабилизации. Следующий — текущий кризис на границе.
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