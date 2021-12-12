Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Моди

Пресс-служба также призвала игнорировать все сообщения, вышедшие в Сеть в период захвата аккаунта Моди. Как долго был взломан блог, у которого более 73 миллионов подписчиков, пока точно не известно. Агентство Bloomberg пишет, что во время взлома было опубликовано сообщение о том, что Индия официально наделила биткоин статусом национального платёжного средства. В нём также говорилось, что страна закупила криптовалюту, которую она будет распространять среди граждан.