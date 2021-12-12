Шесть человек погибли в результате обрушения склада Amazon из-за торнадо в Иллинойсе. Видео © Twitter / Channel 4 News

Обрушение склада компании Amazon произошло в городе Эдвардсвилл, штат Иллинойс, из-за торнадо, обрушившегося на США. В результате происшествия погибло шесть человек, сообщил губернатор штата Джей Роберт Притцкер.

"Я с глубокой скорбью подтверждаю, что на данный момент шесть человек погибли. Один человек находится в больнице. Спасательная операция продолжается. Это печальный для нас день", — сказал Притцкер.

При этом, как сообщают американские СМИ, в здании в момент стихии могло находиться от 50 до 100 человек.