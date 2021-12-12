Крупнейший торнадо в США: Шесть человек погибли в результате обрушения склада Amazon в Иллинойсе
По различным данным, в здании в этот момент могло находиться от пятидесяти до ста человек. Спасательная операция на месте трагедии продолжается.
Кадр из видео © Twitter / Channel 4 News
Шесть человек погибли в результате обрушения склада Amazon из-за торнадо в Иллинойсе. Видео © Twitter / Channel 4 News
Обрушение склада компании Amazon произошло в городе Эдвардсвилл, штат Иллинойс, из-за торнадо, обрушившегося на США. В результате происшествия погибло шесть человек, сообщил губернатор штата Джей Роберт Притцкер.
"Я с глубокой скорбью подтверждаю, что на данный момент шесть человек погибли. Один человек находится в больнице. Спасательная операция продолжается. Это печальный для нас день", — сказал Притцкер.
При этом, как сообщают американские СМИ, в здании в момент стихии могло находиться от 50 до 100 человек.
Как ранее сообщал Лайф, ещё один торнадо стал самым сильным за всю историю Кентукки, во всяком случае, таковым его назвал губернатор. Наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд. Там на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. Жертвами стихии стали минимум 70 человек, однако их количество может увеличиться.
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