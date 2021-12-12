FAZ: Глава МИД Германии Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2"

Новый министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зелёные" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2". Об этом пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

До назначения политик неоднократно выступала против строительства газопровода. Однако сейчас Бербок вынуждена признать, что ФРГ вряд ли откажется от "Северного потока – 2", заметил автор.

"Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — Прим. Лайфа) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено. Разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины", — написал Лейтойзер.