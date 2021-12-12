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FAZ: Глава МИД Германии Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2"

Ранее политик выступала против строительства газопровода, однако сейчас признаётся, что ФРГ не откажется от него.

12 декабря, 02:31
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Новый министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зелёные" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2". Об этом пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

До назначения политик неоднократно выступала против строительства газопровода. Однако сейчас Бербок вынуждена признать, что ФРГ вряд ли откажется от "Северного потока – 2", заметил автор.

"Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — Прим. Лайфа) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено. Разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины", — написал Лейтойзер.

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А ранее Лайф рассказывал, что Financial Times узнала позицию нового канцлера ФРГ Шольца по "Северному потоку – 2". По данным издания, новый глава немецкого правительства может остановить проект трубопровода при некоторых условиях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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