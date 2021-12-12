Израильское радио сообщило о подготовке военного сдерживания Ирана

Министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал чиновникам США во время своего визита в Вашингтон о подготовке военного варианта сдерживания Ирана. Методы, о которых идёт речь, должны помешать стране изготовить ядерную бомбу, сообщает радиостанция Армии обороны Израиля "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на высокопоставленный источник в военном ведомстве. Уточняется, что Иран близок к производству количества урана, достаточного для создания одной бомбы.

"Они не будут спешить переступать эту черту, потому что понимают последствия, но мы следим за этим и подчёркиваем, что Ирану нельзя позволять обогащать уран", — отметил источник радиостанции.

Официально Ганц заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарём Энтони Блинкеном, что США и европейские страны "очень хорошо понимают, что происходит, и теряют терпение". По его словам, они договорились продолжать углублённое сотрудничество в области безопасности.