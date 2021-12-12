Израильское радио сообщило о подготовке военного сдерживания Ирана
При этом утверждается, что республика Персидского залива понимает последствия изготовления ядерной бомбы и не будет спешить переступать эту черту.
Фото © Pixabay
Министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал чиновникам США во время своего визита в Вашингтон о подготовке военного варианта сдерживания Ирана. Методы, о которых идёт речь, должны помешать стране изготовить ядерную бомбу, сообщает радиостанция Армии обороны Израиля "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на высокопоставленный источник в военном ведомстве. Уточняется, что Иран близок к производству количества урана, достаточного для создания одной бомбы.
"Они не будут спешить переступать эту черту, потому что понимают последствия, но мы следим за этим и подчёркиваем, что Ирану нельзя позволять обогащать уран", — отметил источник радиостанции.
Официально Ганц заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарём Энтони Блинкеном, что США и европейские страны "очень хорошо понимают, что происходит, и теряют терпение". По его словам, они договорились продолжать углублённое сотрудничество в области безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что, по утверждению Франции, Германии и Великобритании, у Ирана хватит материалов не на один ядерный заряд. "Евротройка" заявила, что эта страна наращивает свой потенциал в данной сфере.
Напомним, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным. Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
Лента новостей
FAZ: Глава МИД Германии Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2"
сегодня в 02:31
Кинолог Голубев объяснил, как определиться с необходимостью завести собаку
сегодня в 02:22
Крупнейший торнадо в США: Шесть человек погибли в результате обрушения склада Amazon в Иллинойсе
сегодня в 02:08
Комментариев: 0