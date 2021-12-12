Эксперт Шульгин назвал перспективы и риски курса доллара в 2022 году

Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет всё же менее значительным, считает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Прогнозируем укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов", — рассказал Шульгин агентству "Прайм".

Денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения по поводу пандемии коронавируса эксперт назвал главными факторами, влияющими на курс валюты. Здесь, заверил Шульгин, как позитивные, так и негативные ожидания могут качнуть курс доллара в разных направлениях. Аналитик призвал не забывать про "тефлоновые качества доллара", который может укрепляться, отталкиваясь как от силы американской экономики, так и в случае бегства от риска в статусе защитного актива.