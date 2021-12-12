Эксперт Шульгин назвал перспективы и риски курса доллара в 2022 году
Как позитивные, так и негативные ожидания могут качнуть валюту в разных направлениях, убеждён аналитик.
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Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет всё же менее значительным, считает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
"Прогнозируем укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов", — рассказал Шульгин агентству "Прайм".
Денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения по поводу пандемии коронавируса эксперт назвал главными факторами, влияющими на курс валюты. Здесь, заверил Шульгин, как позитивные, так и негативные ожидания могут качнуть курс доллара в разных направлениях. Аналитик призвал не забывать про "тефлоновые качества доллара", который может укрепляться, отталкиваясь как от силы американской экономики, так и в случае бегства от риска в статусе защитного актива.
Ранее Лайф писал, почему события следующей недели станут поворотными для курса доллара и как они отразятся на рубле. С 13 по 19 декабря планируется проведение заседаний ведущих центробанков мира, от решения которых будет зависеть судьба европейской и американской валюты.
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