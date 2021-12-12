Губернатор Кентукки заявил, что число жертв торнадо может быть больше ста
Энди Бешир назвал это стихийное бедствие самым разрушительным и смертоносным в истории штата.
Фото © Twitter / WxChasing- Brandon Clemen
Число жертв торнадо в американском штате Кентукки, который пострадал наиболее серьёзно, может значительно превысить сто человек, считает губернатор Энди Бешир.
"Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительный, смертоносный торнадо в истории штата. Я думаю, что мы потеряли более ста человек", — сказал он во время трансляции на странице администрации региона в "Фейсбуке". При этом Бешир не исключил, что число погибших может значительно превысить даже эту цифру.
Ранее Лайф сообщал, что на США обрушился сильный торнадо, задев штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число погибших уже превысило 80 человек. В Кентукки наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. Жертвами стихии стали минимум 70 человек. В Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек, но это число может увеличиться.
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