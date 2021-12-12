Губернатор Кентукки заявил, что число жертв торнадо может быть больше ста

"Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительный, смертоносный торнадо в истории штата. Я думаю, что мы потеряли более ста человек", — сказал он во время трансляции на странице администрации региона в "Фейсбуке". При этом Бешир не исключил, что число погибших может значительно превысить даже эту цифру.