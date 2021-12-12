Пенсионный фонд объяснил, кому полагается сельская надбавка к пенсии

В 2022 году пенсионеры, больше 30 лет проработавшие в сельской местности, смогут получить надбавку к пенсии независимо от места проживания. Об этом сообщил Пенсионный фонд России.

Как пишет "Российская газета", на данный момент такую надбавку получают лишь те, кто до 1992 года работал в российских колхозах, на машинно-тракторных станциях, в межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях и при этом проживает в селе. После 1992 года такая же надбавка полагается пенсионерам, занятым в растениеводстве и животноводстве, даже если основным видом деятельности организации было не сельское хозяйство.

В сельский стаж включаются периоды работы в качестве прораба в организации, где основной вид деятельности — сельское хозяйство, или в качестве диспетчера структурного подразделения растениеводческого или животноводческого направления в организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство.