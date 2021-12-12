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Кисида стал первым за 10 лет переехавшим в резиденцию японским премьером

Глава правительства отметил, что принял это решение исходя из того, что переезд может быть значимым для концентрации на разных государственных делах.

12 декабря, 05:12

Фумио Кисида. Фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Японии Фумио Кисида стал первым за 10 лет главой правительства, который переехал в резиденцию.

"Прошло много времени с момента моего последнего переезда. Я чувствую себя свежо. Я принял это решение исходя из позиции, что переезд может быть значимым для концентрации на различных государственных делах", — отметил Кисида.

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Отвечая на вопрос о возможном переезде в Токио остальных членов семьи, премьер-министр подчеркнул, что хотел бы проводить с родными как можно больше времени. Отметим, что после избрания на пост главы правительства он находился в общежитии для депутатов парламента.

Ранее Лайф рассказывал, что премьер Японии Кисида заявил о стремлении к всестороннему развитию отношений с РФ. Глава кабмина подчеркнул, что с соседними странами его правительство будет продвигать твёрдую дипломатию, которая основана на национальных интересах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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