Кисида стал первым за 10 лет переехавшим в резиденцию японским премьером

Премьер-министр Японии Фумио Кисида стал первым за 10 лет главой правительства, который переехал в резиденцию.

"Прошло много времени с момента моего последнего переезда. Я чувствую себя свежо. Я принял это решение исходя из позиции, что переезд может быть значимым для концентрации на различных государственных делах", — отметил Кисида.

Отвечая на вопрос о возможном переезде в Токио остальных членов семьи, премьер-министр подчеркнул, что хотел бы проводить с родными как можно больше времени. Отметим, что после избрания на пост главы правительства он находился в общежитии для депутатов парламента.