На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за двенадцатиметровых волн

В акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке ожидаются шторм и волны до 10–12 метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, стихия, в частности, затронет Карагинский и Олюторский муниципальные районы в акватории Берингова моря, а также Алеутский муниципальный округ в акватории Тихого океана. В МЧС уточнили, что волнение моря не представляет угрозы для населённых пунктов, расположенных на побережье.

Как добавили в ведомстве, в ночь на понедельник, 13 декабря, ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров, которое днём усилится до 10–12 метров. Штормовое предупреждение действует до вечера 15 декабря.