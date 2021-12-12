На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за двенадцатиметровых волн
Отмечается, что стихия затронет Карагинский и Олюторский муниципальные районы, однако угрозы населённым пунктам, расположенным на побережье, нет.
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В акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке ожидаются шторм и волны до 10–12 метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Так, стихия, в частности, затронет Карагинский и Олюторский муниципальные районы в акватории Берингова моря, а также Алеутский муниципальный округ в акватории Тихого океана. В МЧС уточнили, что волнение моря не представляет угрозы для населённых пунктов, расположенных на побережье.
Как добавили в ведомстве, в ночь на понедельник, 13 декабря, ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров, которое днём усилится до 10–12 метров. Штормовое предупреждение действует до вечера 15 декабря.
Ранее Лайф рассказывал, что метеоролог Михаил Леус спрогнозировал резкое потепление в Москве и области в воскресенье. Причина — приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, отметил специалист. По его словам, днём температура вернётся в рамки климатической нормы.
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