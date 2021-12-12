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Побывавшая в космосе: Как создавалась Конституция России — в инфографике Лайфа

Сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. В этот день в 1993-м всенародным голосованием был принят главный документ страны. Лайф собрал главные и интересные факты об основном законе.

11 декабря, 21:40
<p>Выставка "Конституция моей страны" в Музее современной истории России © Агентство "Москва" / Игорь Иванко </p>

Выставка "Конституция моей страны" в Музее современной истории России © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Полный текст пятой по счёту для нашего государства конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 1993 года, с этой даты страна стала жить по-другому. Но день основного закона отмечается 12 декабря, поскольку именно тогда проводилось всенародное голосование. В нём приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, это 54,8% от всех избирателей. За проголосовали 32 937 630 человек (58,4%). Интересно, что два экземпляра этой конституции затем побывали в космосе — на станции "Мир" и МКС — и "прожили" там более года.

Существенные поправки в конституции произошли в 2008-м. Изменения коснулись увеличения сроков полномочий президента и депутатов Госдумы, а также усиления её контроля над правительством. Теперь глава государства вместо четырёх лет оставался на посту шесть лет, а народные избранники сменили срок с четырёх на пять лет, и каждый год перед ними должно отчитываться правительство.

Рекордные показатели. Как голосовали регионы России за поправки к конституции

Рекордные показатели. Как голосовали регионы России за поправки к конституции

Вторые существенные изменения произошли в 2020-м. По предложению Владимира Путина специальная комиссия, состоящая из депутатов, общественных деятелей и экспертов, сначала собирала предложения со всех регионов страны, а затем перерабатывала и формулировала их. Они коснулись всех сфер жизни, начиная от международного и политического аспектов и заканчивая социальной и судебной сферами. Изменения принимали всей страной, хотя по действующему законодательству это не предполагалось. Голосование длилось несколько дней — с 25 июня по 1 июля. Всего выразили свою волю более 74 миллионов жителей страны, и почти 78% высказались за.

Самые интересные факты о главном документе нашей страны — в инфографике Лайфа.

История принятия конституции в СССР и России © LIFE

История принятия конституции в СССР и России © LIFE

Юрист заявил, что конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной

Юрист заявил, что конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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