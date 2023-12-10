Всё о президентских выборах в России в 2024 году Выборы президента России в 2024 году станут проверкой на прочность нашей политической системы и войдут в историю — подробности в материале Лайфа. 9 декабря, 21:43 Когда пройдут выборы президента России в 2024 году © ТАСС / Александр Колбасов

"Российская газета" 8 декабря опубликовала постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ. Голосование состоится 17 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин уже заявил о намерении в очередной раз баллотироваться на пост главы государства.

Согласно решению ЦИК голосование на выборах пройдёт в течение трёх дней и с использованием электронного формата. Все избирательные процедуры начинаются с момента официального опубликования решения верхней палаты парламента. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, "предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества".

В какие дни пройдут выборы президента

Центризбирком на заседании в пятницу принял решение о проведении голосования на выборах президента России в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Многодневный формат в России впервые применялся во время пандемии коронавируса в 2020 году. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, такой формат "полюбился избирателю".

Это даёт гражданам больше возможностей спланировать своё время и позволяет привлечь на выборы людей, которые в принципе хотели проголосовать, но по тем или иным причинам не могли Элла Памфилова Глава ЦИК России

Подсчёт голосов по итогам выборов президента РФ в Пятигорске. Фото © ТАСС / Денис Абрамов

Согласно статистике, собранной в единый день голосования в сентябре этого года, в тех регионах, где голосование проходило в течение трёх дней, поток избирателей распределился следующим образом: пятница — 40%, суббота — 28%, воскресенье — 32%. По данным опроса ВЦИОМ, проведённого после выборов в Госдуму в 2021 году, 74% россиян назвали трёхдневный формат удобным.

Как будут проходить выборы президента России – 2024

Помимо постановления о проведении голосования в течение трёх дней ЦИК приняла решение об использовании дополнительных форм голосования. Это организация голосования на придомовых территориях, а также передвижные избирательные участки, оборудованные в специальных автобусах. Согласно проекту постановления ЦИК, эти формы голосования можно будет использовать в девяти регионах. А именно — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях (если Центризбирком разрешит проводить там голосование после консультаций с ФСБ и Минобороны), в Крыму, Севастополе, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Голосование на выборах президента России в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Дополнительная форма номер один (или голосование на придомовых территориях) возможна во всех упомянутых регионах в течение трёх дней — 15, 16, 17 марта. Вторую форму применят в труднодоступных местах, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность, только 15 и 16 марта. Окончательное решение о дополнительных формах голосования будет принято не позднее 12 декабря.

Смогут ли дистанционно голосовать уехавшие

Работа информационного центра ЦИК России на выборах президента РФ. Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев

Помимо того, согласно утверждённому ЦИК графику с 29 января по 11 марта можно будет подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Само оно будет проходить с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени. Перечень регионов, где будет доступна такая форма голосования, пока не утверждён.

Однако уже точно известно, что воспользоваться электронным голосованием не смогут граждане, находящиеся за рубежом. "Электронное голосование на выборах президента РФ не будет применяться за рубежом. Это очень рискованно", — пояснила Элла Памфилова, выступая 7 декабря в Совете Федерации РФ.

На сколько лет избирают нового президента

Голосование на выборах президента России в Чечне. Фото © ТАСС / ПА / Елена Афонина

После поправок к конституции от 2008 года президент Российской Федерации избирается на срок в шесть лет (хотя с 1993-го президенты руководили страной периодами по четыре года). Выборы проводятся по единому федеральному избирательному округу (включает всю территорию страны). То есть результаты голосования по округам и регионам не играют роли (в отличие, например, от системы голосования в США).

Согласно конституции глава государства не имеет права оставаться в должности более двух сроков подряд. Однако принятые в 2020 году поправки к конституции (в частности, ч. 3.1 статьи 81) позволяют Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году и быть переизбранным в течение следующих двух сроков.

Путин объявил о своём решении баллотироваться в президенты

Как сообщает ТАСС, 8 декабря Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом журналистам рассказали участники беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню героев Отечества. С соответствующим вопросом к главе России обратился экс-комбат "Спарты" и спикер парламента ДНР Артём Жога, президент ответил согласием.

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта. Путин баллотируется на пост президента в пятый раз. В случае победы он будет занимать пост главы государства ещё шесть лет, до 2030 года.

Впервые Путин был избран на высший государственный пост в 2000 году на четырёхлетний срок. После отставки первого президента РФ Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года он был назначен исполняющим обязанности. 12 января 2000 года инициативная группа выдвинула его кандидатуру на досрочные выборы главы государства, а спустя день Путин согласился участвовать в них, о чём сообщил, выступая в Петербургском государственном университете.

О намерении выдвигаться на выборы 2004 года Путин заявил во время прямой линии 18 декабря 2003 года. По истечении полномочий в 2008 году он оставил пост, поскольку по конституции не мог занимать его больше двух сроков подряд. Новым президентом России был избран Дмитрий Медведев, а Путин стал главой правительства.

24 сентября 2011 года Медведев предложил "Единой России" поддержать кандидатуру Путина на выборах президента 2012 года. Путин дал согласие, одержал победу и с учётом обновлённого законодательства занял должность президента уже не на четыре, а на шесть лет.

В 2018 году, как и в этот раз, Путин до последнего не давал ответа на вопрос, будет ли он претендовать на новый президентский срок. По его мнению, раннее объявление о таких планах плохо сказывается на работе чиновников, которые начинают уделять предвыборной кампании больше внимания, чем основной работе. Шесть лет назад Путин анонсировал участие в выборах 6 декабря — на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

В этот раз конституционное ограничение, запрещающее избираться президентом больше двух сроков подряд, не действует. В 2020 году в основной закон страны вносились поправки — действовавший на тот момент глава государства сможет баллотироваться на высший пост без учёта предыдущих сроков.

По данным Фонда "Общественное мнение", большинство россиян (70%) поддерживают выдвижение Владимира Путина на новый срок, о чём говорят данные исследования, проведённого с 12 октября по 13 ноября среди 6,1 тысячи совершеннолетних респондентов. Причём этот запрос, по словам социологов, вырос более чем вдвое за последние годы. Среди эмоций, которые чаще вызывает глава государства, респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. Более 60% участников опроса отметили, что деятельность Путина отвечает их интересам. Более 70% опрошенных на вопрос, понимает ли президент, что заботит простых людей, их потребности или интересы, ответили положительно.

Когда начнётся предвыборная кампания

Согласно законодательству дату выборов назначает Совет Федерации — не раньше чем за 100 и не позже чем за 90 дней до дня голосования. Все избирательные процедуры начинаются с момента оглашения даты голосования. Кандидаты от партий выдвигаются в течение 25 дней, у самовыдвиженцев есть 20 дней. После подачи документов ЦИК проверяет их в течение пяти дней и выносит решение о регистрации кандидата.

Далее кандидаты (кроме тех, кого выдвинули парламентские партии) должны собрать подписи избирателей и сдать их в ЦИК не позже чем за 45 дней до даты голосования. После того как ЦИК проверит подписи, регистрация кандидата подтверждается (или отклоняется). Другими словами, у кандидатов будет лишь полтора-два месяца на то, чтобы провести свою избирательную кампанию (а на агитацию отводится ещё меньше — всего месяц).

Кандидаты от партий выдвигаются в течение 25 дней, у самовыдвиженцев есть 20 дней. Фото © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

Чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в качестве самовыдвиженца, потенциальный кандидат обязан собрать инициативную группу: в неё входит как минимум 500 человек (которые не могут при этом быть в группе другого кандидата).

Инициативная группа создаётся официально и с документами. Так, о её сборе нужно уведомить ЦИК или региональную комиссию минимум за пять дней, а потом — составить ходатайство о регистрации группы. В нём обязательно указываются все основные данные об избирателях, а к ходатайству прилагается протокол регистрации членов группы при проведении собрания. Собрание и должно выдвинуть кандидата в президенты.

Также в ЦИК подаётся масса других документов, в том числе заявление кандидата, данные о доходах его и его супруга за последние шесть лет, данные об имуществе и расходах кандидата и членов его семьи.

Но самое главное и сложное — это сбор подписей потенциальных избирателей. Самовыдвиженец обязан собрать как минимум 300 000 подписей по всей России, причём есть масса условий: — на один регион может приходиться не больше 7500 подписей, то есть кампания должна охватить минимум 40–50 регионов (и ещё не более 7500 — за пределами России); — место жительства избирателя, который ставит подпись, должно быть в регионе, за который собрана подпись; — подписи собираются на специальных подписных листах, на которых избиратель должен своей рукой указать свои ФИО, год рождения, адрес проживания, серию и номер паспорта и оставить саму подпись; — запрещено принуждать кого-то ставить подпись, при этом избиратель вправе поддержать нескольких кандидатов; — разрешено привлекать сборщиков подписей на платной основе (что обычно и делают кандидаты, оплачивая их работу за каждую проверенную подпись); — органы власти, государственные учреждения и избирательные комиссии не вправе участвовать в сборе подписей.

Кандидата также может выдвинуть любая политическая партия из 32 политсил, зарегистрированных в России. Создавать инициативную группу при этом не требуется — достаточно официального решения партии о выдвижении кандидата. При этом даже необязательно, чтобы он состоял в этой партии.

Условия зависят от того, представлена эта партия в Госдуме или нет: если партия представлена в Госдуме (таких сейчас всего пять), то ЦИК зарегистрирует кандидата просто по официальному решению партии; если партия не прошла в парламент, то кандидату придётся набрать минимум 100 000 подписей избирателей, максимум — 2500 в каждом регионе.

Работа информационного центра ЦИК России на выборах президента РФ. 2018 год. Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев

Если организацию и проведение выборов оплачивает исключительно государство за счёт федерального бюджета, то избирательная кампания кандидата производится за счёт его фонда, который формируется взносами граждан (так как их много, то порог в 1,5% на каждого не будет пройден) и крупного бизнеса. Каждый кандидат по закону обязан создать свой избирательный фонд, который пополняется с учётом жёстких ограничений: — максимальная сумма всех расходов из фонда — не больше 400 миллионов рублей (если будет второй тур — то 500 миллионов); — своих денег кандидат может внести не больше 10% от этой суммы; — партия, выдвинувшая кандидата, вправе внести не больше 50% от суммы; — физлица могут вносить деньги в размере до 1,5% на каждого человека, юридические лица — до 7% на каждую компанию.

Агитировать можно любыми не запрещёнными методами, но главное — этим не могут заниматься органы власти, государственные учреждения и госслужащие. В основном агитация ведётся по телевидению, в Интернете, а также на улицах — в виде билбордов и раздачи листовок. При этом закон даже гарантирует определённое количество времени для бесплатной агитации на федеральных телеканалах. Но понятно, что кандидату для победы этого времени будет слишком мало.

Агитацией можно начать заниматься за 28 дней до дня голосования, а закончить придётся в полночь перед последним днём до выборов. То есть агитировать можно до вечера пятницы (15 марта 2024 года), суббота — всегда "день тишины". В день выборов агитация тоже запрещена.

Что говорят эксперты

По мнению экспертов, граждане России на предстоящих выборах главы государства подавляющим большинством поддержат кандидатуру Владимира Путина.

В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьёзные испытания Алексей Мартынов Политолог

Голосование на выборах президента РФ. 2018 год. Фото © ТАСС / URA.RU / Анна Майорова

Однако скучных безальтернативных выборов без интриги аналитики не ожидают. "Интрига — кто займёт второе место, КПРФ или ЛДПР, потому что сейчас коммунистическая партия сильна ослабела", — отметил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По мнению же главы Института региональных проблем, внутрироссийская оппозиция, а также недруги России за рубежом приложат максимум усилий для дискредитации выборов. Так что нас ожидает проверка на прочность всей политической системы. Выборы президента будут референдумом доверия сегодняшней политической системе и сегодняшней политической позиции России.

Стоит ждать интриги не от выборов, а "после выборов". Что все, кто могут изображать из себя либералов, заявят, что они не признают результаты. Я не имею в виду коммунистов с ЛДПР — они по вопросам СВО стоят на позиции правительства, — но все остальные завизжат как резаные, поверьте Илья Гращенков Глава Института региональных проблем

Авторы Владимир Дюжий