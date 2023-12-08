Опубликовано видео, как Путин объявил о решении участвовать в выборах президента
Лидер России Владимир Путин, объявивший сегодня о планах участвовать в предстоящих президентских выборах, рассказал, что в разное время у него были разные мысли. Но сейчас такое время и нужно принимать решение, подчеркнул президент.
Путин объявил о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что после торжественной церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России председатель Народного совета ДНР, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога в разговоре с Путиным заявил, что от лица всего Донбасса хотел бы попросить его баллотироваться на пост президента. Военнослужащий подчеркнул, что благодаря действиям главы государства многие люди получили свободу и право выбора. Жога добавил, что хочется человеческой мирной жизни, а Путин нужен России.
"В разное время были разные мысли, но сейчас такое время — нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", — ответил президент.
Как сообщал Лайф, голосование на выборах президента России впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. В пятницу, 8 декабря, лидер РФ объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.
Telegram / SHOT