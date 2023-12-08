Опубликовано видео, как Путин объявил о решении участвовать в выборах президента

Лидер России Владимир Путин, объявивший сегодня о планах участвовать в предстоящих президентских выборах, рассказал, что в разное время у него были разные мысли. Но сейчас такое время и нужно принимать решение, подчеркнул президент.

Путин объявил о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, что после торжественной церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России председатель Народного совета ДНР, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога в разговоре с Путиным заявил, что от лица всего Донбасса хотел бы попросить его баллотироваться на пост президента. Военнослужащий подчеркнул, что благодаря действиям главы государства многие люди получили свободу и право выбора. Жога добавил, что хочется человеческой мирной жизни, а Путин нужен России.

"В разное время были разные мысли, но сейчас такое время — нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", — ответил президент.