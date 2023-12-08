Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом он рассказал председателю Народного совета (парламента) ДНР, командиру 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артёму Жоге, с которым пообщался после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Напомним, что голосование на выборах президента России впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.