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8 декабря, 10:21

Песков заявил, что люди со всей страны просят Путина остаться на посту президента

Песков: На прямую линию поступает много просьб Путину идти на выборы

Люди со всей России просят Владимира Путина остаться на посту президента в обращениях, поступающих в преддверии прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Поразительно много, из всех регионов в систематизации [вопросов] мы видим разные возрасты, когда люди сами об этом хотят сообщать. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее, к слову, Песков отметил, что Путин сообщит о своём решении по участию в выборах президента "тогда, когда посчитает нужным".

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Напомним, Путин подведёт итоги года 14 декабря. В этом году большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией. Как рассказали в Народном фронте, президент лично выберет вопросы граждан, на которые даст ответ. А сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал 1 декабря. Уже более 600 тысяч обращений и вопросов поступило для совмещённой прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина.

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Александр Юнашев
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