Песков заявил, что люди со всей страны просят Путина остаться на посту президента

Люди со всей России просят Владимира Путина остаться на посту президента в обращениях, поступающих в преддверии прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Поразительно много, из всех регионов в систематизации [вопросов] мы видим разные возрасты, когда люди сами об этом хотят сообщать. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.