В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным Прямая линия с Путиным пройдёт 14 декабря 30 ноября, 08:55 ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой он подведёт итоги года, состоится 14 декабря. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Заканчивается осень. Завтра начинается зима. 14 декабря Путин подведёт итоги года. Это будет программа, по-прежнему проект ТВ-каналов. И это будет объединённый формат прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина", — отметил представитель Кремля.

Завтра, 1 декабря, начинается приём вопросов. Задать их можно: позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40 ;

; отправив СМС на номер 0-40-40 ;

; на сайте "Москва-Путину.ру";

через приложение для смартфонов на Android.

Состоится ли прямая линия в Гостином дворе, Песков не уточнил. Но, по его словам, в студии будут находиться журналисты — как российские, так и иностранные, которые аккредитованы в Москве и продолжают работу.