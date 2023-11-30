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В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

Прямая линия с Путиным пройдёт 14 декабря

30 ноября, 08:55

ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой он подведёт итоги года, состоится 14 декабря. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Заканчивается осень. Завтра начинается зима. 14 декабря Путин подведёт итоги года. Это будет программа, по-прежнему проект ТВ-каналов. И это будет объединённый формат прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина", — отметил представитель Кремля.

Завтра, 1 декабря, начинается приём вопросов. Задать их можно:

  • позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40;
  • отправив СМС на номер 0-40-40;
  • на сайте "Москва-Путину.ру";
  • через приложение для смартфонов на Android.

Состоится ли прямая линия в Гостином дворе, Песков не уточнил. Но, по его словам, в студии будут находиться журналисты — как российские, так и иностранные, которые аккредитованы в Москве и продолжают работу.

"Дата выбрана неслучайно": Нумеролог объяснила, почему пресс-конференция Путина может пройти 14 декабря

"Дата выбрана неслучайно": Нумеролог объяснила, почему пресс-конференция Путина может пройти 14 декабря

Напомним, что в этом году большую пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией. В Кремле ранее сообщили, что будут заранее собирать вопросы от россиян к предстоящему мероприятию по всем уже опробованным каналам: по телефону, по СМС, через аудио- или видеовопросы в Сети. Ранее Лайф сообщал, что сервисы по приёму вопросов заработают уже на этой неделе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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