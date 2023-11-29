Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК ищет покупателя для своей доли в компании

В Волгограде хотят провести референдум о переименовании города-героя

Ущерб от мегашторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

ФСБ поймала жителя Воронежа, который по приказу Киева хотел взорвать военкомат

Два бойца самообороны пострадали при атаке украинского дрона под Белгородом

Американский конвертоплан с людьми на борту разбился у японских островов

Снайпер ВС России четыре дня выжидал солдата ВСУ и уничтожил его одним выстрелом

ФСБ задержала жителя Кемерова, который собирался воевать на стороне ВСУ

Только вступил в бой: Подаренный немцами Leopard 1A5 стал лёгкой мишенью для ВС РФ на Украине

Фрегат Черноморского флота залпом "Калибров" поразил военные объекты ВСУ

Сервисы по приёму вопросов для прямой линии с Путиным заработают на этой неделе

29 ноября, 07:35

Kremlin.ru

Сервисы по приёму вопросов для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным заработают уже на этой неделе, об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники в Кремле.

Также через пару дней на телеканалах стартуют проморолики, где будут сообщаться номера телефонов и другие способы передачи вопросов главе государства.

"Дата выбрана неслучайно": Нумеролог объяснила, почему пресс-конференция Путина может пройти 14 декабря

"Дата выбрана неслучайно": Нумеролог объяснила, почему пресс-конференция Путина может пройти 14 декабря

Напомним, что в этом году большую пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией. Дата мероприятия пока официально не объявлена. По некоторым сведениям, всё состоится в четверг, 14 декабря. В Кремле ранее сообщили, что будут заранее собирать вопросы от россиян к предстоящему мероприятию по всем уже опробованным каналам: по телефону, по эсэмэс, через аудио- или видеовопросы в Сети.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!