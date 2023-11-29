Сервисы по приёму вопросов для прямой линии с Путиным заработают на этой неделе

Сервисы по приёму вопросов для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным заработают уже на этой неделе, об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники в Кремле.

Также через пару дней на телеканалах стартуют проморолики, где будут сообщаться номера телефонов и другие способы передачи вопросов главе государства.

Напомним, что в этом году большую пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией. Дата мероприятия пока официально не объявлена. По некоторым сведениям, всё состоится в четверг, 14 декабря. В Кремле ранее сообщили, что будут заранее собирать вопросы от россиян к предстоящему мероприятию по всем уже опробованным каналам: по телефону, по эсэмэс, через аудио- или видеовопросы в Сети.