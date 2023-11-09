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9 ноября, 12:42

Песков рассказал, что большую пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией

Песков: В этом году прямую линию и большую пресс-конференцию Путина совместят

В этом году состоятся совмещённые друг с другом прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, дата мероприятия уже определена, о ней сообщат позже.

"Будет [совмещена прямая линия с пресс-конференцией]. Это будет совмещённый формат, это будет в этом году", — сказал Песков на полях визита Путина в Астану.

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LIFE

Илья Суриков
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