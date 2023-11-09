Песков рассказал, что большую пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией
Песков: В этом году прямую линию и большую пресс-конференцию Путина совместят
В этом году состоятся совмещённые друг с другом прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, дата мероприятия уже определена, о ней сообщат позже.
"Будет [совмещена прямая линия с пресс-конференцией]. Это будет совмещённый формат, это будет в этом году", — сказал Песков на полях визита Путина в Астану.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что победить Россию на поле боя невозможно. По его словам, США, Украина и другие страны должны были это давно понять.
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