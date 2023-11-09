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9 ноября, 09:51

"Всем давно пора понять": В Кремле заявили о невозможности победить Россию на поле боя

Песков: Россию невозможно победить на поле боя

Победить Россию на поле боя невозможно. США, Украина и другие страны должны были это давно понять. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". В настоящее время он находится в Казахстане, где проходит XIX Форум межрегионального сотрудничества Москвы и Астаны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"В Киеве и в Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", — указал представитель Кремля. Фрагмент с речью Пескова опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада планировали победить Россию на поле боя, но сейчас уже заговорили по-другому. По словам главы государства, России необходимо оставаться независимой во всех смыслах.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Дарья Нарыкова
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