"Всем давно пора понять": В Кремле заявили о невозможности победить Россию на поле боя

Победить Россию на поле боя невозможно. США, Украина и другие страны должны были это давно понять. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". В настоящее время он находится в Казахстане, где проходит XIX Форум межрегионального сотрудничества Москвы и Астаны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"В Киеве и в Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", — указал представитель Кремля. Фрагмент с речью Пескова опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.