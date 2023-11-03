Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь поёт по-другому
Страны Запада планировали победить Россию на поле боя, но сейчас уже заговорили по-другому. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.
"Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми", — указал российский лидер.
Ранее, открывая эту встречу, президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, и отметил, что в самом названии торжества уже заложен его глубочайший смысл. Также глава государства высказался о санкциях в адрес членов Общественной палаты, заявив, что это — наивысшая оценка их работы.