Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь поёт по-другому

Страны Запада планировали победить Россию на поле боя, но сейчас уже заговорили по-другому. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

"Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми", — указал российский лидер.