Путин поздравил россиян с наступающим праздником — Днём народного единства

Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства, который будет отмечаться 4 ноября. Заявление российского лидера прозвучало на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

"В самом названии этого праздника заложен его глубокий смысл — День народного единства. Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны", — обратился к участникам встречи глава государства.