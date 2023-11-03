Путин поздравил россиян с наступающим праздником — Днём народного единства
Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства, который будет отмечаться 4 ноября. Заявление российского лидера прозвучало на встрече с новым составом Общественной палаты страны.
"В самом названии этого праздника заложен его глубокий смысл — День народного единства. Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны", — обратился к участникам встречи глава государства.
К слову, День народного единства — довольно молодой праздник, который отмечается пышно и торжественно. Его задача — объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. В чём смысл этого праздника и какая связь у него с Днём Казанской иконы Божией Матери, читайте на Life.ru.